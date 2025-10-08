A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na manhã desta quarta-feira (8), três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos e roubos a residências de alto padrão na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O trio foi detido em flagrante quando se preparava para invadir um imóvel no bairro Mangabeiras.

Com os suspeitos, os policiais apreenderam um veículo com placas clonadas, além de diversos objetos furtados e roubados, como joias e relógios. Segundo estimativas da PM, os crimes atribuídos ao grupo causaram prejuízos de aproximadamente R$ 500 mil às vítimas.

De acordo com o tenente Gustavo de Paiva, os criminosos foram abordados após estacionarem o carro próximo à residência alvo. Um morador da região relatou que o grupo tentou arrombar o portão de sua casa. A abordagem ocorreu nas imediações da Praça do Papa, após o veículo ser identificado por agentes em patrulhamento, com base em informações repassadas pela Central de Inteligência da corporação.

O automóvel utilizado pelos suspeitos, um Hyundai HB20 de cor cinza, possuía registro de furto e circulava com placas adulteradas. Segundo o tenente, o mesmo carro foi usado em dois furtos ocorridos no início de outubro: o primeiro no bairro Belvedere, no dia 4, e o segundo no bairro Liberdade, na região da Pampulha, no dia 5. Em ambas as ações, foram levados joias, televisores e outros bens de valor.

Esquema de receptação

A polícia identificou ainda um quarto integrante da quadrilha, responsável por receber e comercializar os produtos furtados. Ele está foragido. O grupo utilizava um apartamento no 12º andar de um prédio no bairro Floresta, na região Oeste da capital, como ponto de armazenamento e distribuição dos itens roubados.

Durante buscas no imóvel, os militares encontraram diversas placas de veículos falsas, armas de fogo, munições, relógios, óculos e chaves de automóveis. Entre o armamento apreendido estavam um revólver calibre 32, uma pistola 9mm e uma pistola .40. “A quadrilha furtava veículos, os utilizava nos assaltos e depois repassava os carros”, explicou o tenente Paiva.

Identificação dos presos

Dois dos homens presos têm 24 anos e o terceiro, 35. Um dos suspeitos de 24 anos usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão, enquanto o outro já possui passagem por furto. Os três foram encaminhados ao Centro de Flagrantes e Atendimento ao Cidadão (Ceflam), localizado no bairro Floresta.

A Polícia Militar segue investigando o caso e busca localizar o quarto integrante do grupo.

Com informações do O Tempo