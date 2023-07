Uma cachorrinha ficou presa entre as peças do motor de um carro na tarde dessa quinta-feira (13) no Bairro Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé (MG).

Os militares foram acionados por uma jovem. Ela contou que a cadelinha estava presa debaixo do carro do pai dela.

Quando os bombeiros chegaram no local, viram que a cachorrinha era de pequeno porte e estava em um compartimento atrás do motor do carro. O animal estava acuado e se escondia cada vez mais entre as peças do motor.

Para resgatar a cadelinha, os bombeiros contaram com auxílio de um mecânico e um macaco hidráulico para fazer a desmontagem de parte da estrutura do veículo. O Corpo de Bombeiros informou que o animal foi retirado sem ferimentos, mas sujo de óleo e graxa.