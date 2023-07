Uma criança de cinco anos morreu atropelada por uma moto desgovernada e sem condutor em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. O acidente foi próximo ao Restaurante e Churrascaria Spettu’s, na rua Treze de Maio, e envolveu outros dois veículos. O condutor, que foi levado para o Hospital de Pronto Socorro, não tinha habilitação para conduzir moto e nem portava os documentos do veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma moto bateu em um automóvel e seguiu desgovernada, sem o motociclista, atropelando a criança de cinco anos que estava na calçada. Ela morreu na hora. Na sequência, chocou-se com outro veículo, que estava estacionado.

O motorista do primeiro veículo, informou à polícia que trafegava pela avenida Treze de Maio e quando se aproximou do cruzamento com a rua José de Tassis, foi atingido pela moto, que tentava fazer uma ultrapassagem pela esquerda em local proibido pela sinalização de faixa no asfalto.

Ainda de acordo com o motorista, o motociclista caiu e a moto seguiu até atropelar a criança, que estava na calçada acompanhada do pai.