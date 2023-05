O tutor de um cão denuncia que o animal foi castrado brutalmente na região metropolitana de Belo Horizonte. O cão mestiço teve o órgão genital mutilado ao fugir de casa na semana passada, no bairro Esplanada, em Sabará. Revoltado, o tutor registrou boletim na Polícia Civil e procurou a Itatiaia nesta segunda-feira (22) para denunciar o crime.

“Monstruosidade”, resume o funcionário público Derli Marques dos Santos, de 56 anos.

Ele explica que Bob é cão mestiço com labrador. Ele foi adotado pela família ainda filhote, há sete anos. “É um cão dócil e querido por todos, inclusive pelos vizinhos”. Derli conta que o cão tinha o costume de sair de casa e voltava rapidamente.

Na última quinta-feira (18), Bob aproveitou que o tutor estava tirando o carro da garagem e saiu.

Diego diz que, como era comum o cão sair e voltar, não se preocupou. Quando voltou, no entanto, Bob não tinha retornado como normalmente ocorria. “Procuramos o bairro todo, mas não encontramos”, conta Derli. “Quando foi sábado (20), às 18h, minha esposa viu um vulto no portão da garagem, olhou e era ele (Bob). A garagem estava escura, ele entrou e ela não percebeu. Quando olhei, a garagem estava puro sangue. Eles arrancaram os testículos dele”, lamenta.

Derli e a esposa levaram Bob ao veterinário, que fez uma cirurgia para conter a hemorragia. “Foi uma coisa monstruosa”, disse o tutor. “Precisou de transfusão de sangue, de uma equipe de médicos para socorrê-lo e foi entubado. Ele agora se encontra em reabilitação, porém ainda tem algumas complicações. Há risco de morte”, explica Derli.

O tutor diz não desconfiar de quem seja o autor, mas destaca um ponto importante. “Ele foi colocado aqui na minha porta, porque na entrada não havia uma gota de sangue do meio-fio para trás, somente no portão da garagem, onde deixaram ele. A gente acredita nessa situação, porque no bairro inteiro, nós rodamos tudo, não tinha uma gota de sangue”, diz o funcionário público. “A vizinhança está revoltada com essa atrocidade que fizeram com o Bob”, completou.

O funcionário público procurou a Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi identificado.

