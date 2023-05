Uma cachorrinha foi resgatada da situação de maus-tratos após ter traumatismo craniano, deslocamento de retina, perda de dentes, sequelas neurológicas e físicas. O caso aconteceu em Governador Valadares, no Rio Doce de Minas Gerais.

A cadelinha da raça Shit-Tzu foi recolhida pela Polícia Civil, na última sexta-feira (12), após as denúncias de uma clínica veterinária de que o animal de estimação tinha sido internado por duas vezes no mês de abril com diversas lesões no corpo.

“Conforme o laudo médico veterinário o animal apresentava várias lesões no corpo, traumas no crânio, deslocamento da retina e perda da maioria dos dentes. O animal havia recebido alta da clínica veterinária com sequelas neurológicas e físicas. Os fatos notificados pela clínica veterinária configurou o crime de maus-tratos a animal doméstico, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão”, informou a Polícia Civil.

Diante da situação, a Polícia Civil expediu um mandado de busca e apreensão do animal. A cadela está sob os cuidados do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, associação sem fins lucrativos, que visa a proteção do meio ambiente em todo o país. O caso está sendo investigado afim de descobrir a autoria dos maus-tratos a cachorra.

Fonte: O Tempo