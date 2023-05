A Clínica de Ondontologia OralDents Formiga firmou parceria com o Tatame do Bem. A partir de agora, todos os alunos do instituto e seus familiares terão desconto expressivo em procedimentos odontológicos realizadas na clínica.

Profissionais da OralDents Formiga visitaram as unidades do Tatame do Bem da cidade onde realizaram um diagnóstico da saúde bucal dos alunos.

Para dar início ao atendimento, a OralDents Formiga já apadrinhou uma aluna do instituto que terá gratuidade completa no tratamento dentário.

A empresa conta com profissionais qualificados e técnicas avançadas, aliando conforto e tecnologia a fim de proporcionar aos pacientes a excelência em tratamentos odontológicos com condições especiais.

Para o fundador do Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, “essa parceria vai ajudar em nosso trabalho diário que é colocar o sorriso no rosto das nossas crianças, elevando a saúde e autoestima delas”.

Fonte: Tatame do Bem