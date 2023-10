O município de Formiga registrou um saldo positivo de 76 empregos com carteira assinada no mês de setembro.

Conforme informações do Cadastro Geral de Empregados e desempregados (Caged), foram 893 admissões contra 817 desligamentos. O município vem apresentando um saldo positivo desde fevereiro.

Ainda de acordo com o Caged, o setor que mais empregou no nono mês do ano foi o de serviços, com um saldo de 47, resultado de 399 admissões e 352 demissões.

Em seguida, vem o setor do comércio, com um saldo de 40 empregos (263 admissões e 223 demissões), e o da indústria, com 20 (157 admissões e 137 demissões).

Os únicos setores que apresentaram saldos negativos foram o da construção, com -4 (48 admissões e 52 desligamentos) e o da agropecuária, com -27 (26 admissões e 53 desligamentos).

Minas Gerais

O estado de Minas Gerais também vem apresentando um saldo total positivo desde fevereiro. É o segundo estado do país no ranking de geração de empregos, com um saldo de 12.631, ficando atrás apenas de São Paulo. Foram 208.504 admissões contra 195.873 desligamentos.

Brasil

O saldo segue sendo positivo no Brasil em geral. O país teve 211.764 empregos em setembro, resultado de 1.917.057 admissões e 1.705.293 desligamentos.

Com informações do Caged