A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, na última sexta-feira (27), na cidade de Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem, de 26 anos, suspeito de envolvimento em homicídios no município de Pompéu, Centro-Oeste do estado.

De acordo com a titular da Delegacia em Pompéu, delegada Letícia Müller, o suspeito estava foragido desde o dia 6 de abril deste ano, quando não retornou de uma saída temporária do presídio. “Ele é investigado pelo homicídio de um jovem, de 27 anos, no mês de abril deste ano, na cidade de Pompéu. Crime este praticado após a fuga”, informa.

Durante a operação policial, foram encontradas em posse do suspeito e de um comparsa dele duas armas de fogo municiadas, cujos calibres são os mesmos utilizados em diversos homicídios praticados em Pompéu. Também foi apreendida uma touca ninja e roupas que supostamente teriam sido utilizadas pelo alvo no cometimento dos crimes.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Santa Luzia, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo. Posteriormente, eles foram encaminhados ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.

A operação, coordenada pela PCMG em Pompéu, contou com o apoio de policiais civis e militares atuantes em Santa Luzia. Ao todo, foram empenhados 19 agentes.

Fonte: Polícia Civil