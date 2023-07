No mês de maio, Formiga teve um saldo positivo de 91 empregos. De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 936 admissões contra 845 demissões. O município vem apresentando um saldo favorável desde o mês de fevereiro.

Ainda de acordo com o Caged, o setor que mais empregou no mês de maio foi o de Serviços, apresentando um saldo de 59 empregos. Foram 423 admissões contra 364 desligamentos.

Em seguida, vem o setor de Construção, com um saldo 33 empregos, resultado de 92 admissões e 59 desligamentos. Há também o da Agropecuária, com um saldo de 24 (65 admissões e 41 desligamentos).

Os únicos setores que apresentaram um saldo negativo, no quinto mês do ano, foram o da Indústria, com – 6 (141 admissões e 147 desligamentos), e o de Comércio, com -19 (215 admissões e 234 desligamentos).

Em Minas Gerais

O saldo de empregos com carteira assinada se manteve positivo em todo o Estado, sendo 26.626, resultado de 236.174 admissões e 209.548 demissões. Assim como em abril, o estado apresentou o segundo maior índice de empregabilidade do Brasil, ficando atrás somente de São Paulo.

No Brasil

O saldo segue sendo positivo no Brasil em geral com 155.270 empregos, resultado de 2.000.202 admissões e 1.844.932 desligamentos.

Com informações do Caged*