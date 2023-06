A Câmara Municipal de Cássia recebeu um requerimento que pede a mudança do nome do município para Cássia de Santa Rita. A cidade tem o maior santuário do mundo dedicado à Santa das Causas Impossíveis.

No entanto, para que a troca do topônimo aconteça há vários passos a serem cumpridos. Até a possível mudança, o projeto passará por aprovação de autoridades. Além disso, será levada em consideração a opinião dos moradores da cidade também.

Histórico

Até de 1919 a cidade de Cássia se chamava ‘Santa Rita de Cássia’. Na época, quem governava o Estado de Minas Gerais era o governador Arthur Bernardes que assinou a retirada do nome de ‘Santa Rita’ do topônimo.

Voltar ao nome antigo não é possível, porque já existe uma cidade nomeada Santa Rita de Cássia, localizada na Bahia, cerca de 50 anos mais velha que Cássia.

A cidade baiana tem 183 anos. Já Cássia, no Sul de Minas, se iniciou em 1890, ou seja, tem 133 anos. Portanto, a ideia seria que fosse chamada agora de ‘Cássia de Santa Rita’.

Processo de troca

O vereador Henrique Fernandes Alonso Neto (PP) explicou sobre o processo de alteração do topônimo. Segundo informado, após o documento ser apresentado, os vereadores devem votar. Quem concordar com a alteração deve assinar o projeto de resolução.

“Posterior à votação, à aceitação dos vereadores, esse projeto de resolução será encaminhado às comissões, que é o setor jurídico da Câmara, é o setor de comissão de legislação e justiça, para dar o parecer de como vai ser, qual é o interesse público interno nosso para essa aceitação e, se ele vai entrar em votação”.

O vereador segue explicando que a partir desse momento, se o projeto de resolução for aceito pela maioria, entra em caráter estadual. Dessa forma, é necessário que a Câmara dos Deputados Estaduais coloque o projeto para a mesma avaliação nos mesmos critérios. Por fim, passa também pelo interesse do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

“Precisa de ocorrer plebiscito, ter uma aceitação da maioria dos eleitores, precisa de ter audiências públicas, a aceitação da população no geral”, explica o vereador.

Conforme informado pela Câmara, ainda não há previsão para acontecer a votação. Para ser aprovado, 6 dos 9 vereadores da cidade precisam votar a favor do documento. Todo esse processo, no entanto, ainda deve levar um tempo até que aconteça.

