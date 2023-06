Um vídeo com versões de líderes mundiais como bebês, criadas por inteligência artificial viralizou nas redes sociais, nesta semana. As artes são de autoria de um perfil do Instagram chamado @planet.ai_, e conta com mais de 120 mil seguidores e mais de 100 mil no TikTok.

No conteúdo foram transformados em bebês o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o papa Francisco.

A publicação também incluiu os quatro líderes norte-americanos: John F. Kennedy, ex-presidente assassinado em 1963, Barack Obama, no poder entre 2009-2017, Donald Trump, seu sucessor, e o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A lista também colocou lado a lado, os dois rivais na guerra da Ucrânia, o presidente do país Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, presidente da Rússia.

A Europa é representada na arte dos líderes mundiais como bebês com Emmanuel Macron, atual presidente da França, Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que ficou no cargo até 2022. Além de Angela Merkel e Olaf Scholz, ex e atual chanceler da Alemanha, respectivamente.

Os líderes da Ásia também são retratados pela arte feita por inteligência artificial com Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia e o polêmico Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte.

Confira abaixo:

Fonte: O Tempo