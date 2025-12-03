A Câmara Municipal de Formiga deu mais um passo rumo à implantação de sua nova sede própria no bairro do Cristo. Nessa terça-feira (2), o presidente do Legislativo, Flávio Martins, visitou o terreno onde o prédio será construído, acompanhado dos vereadores Luciano do Gás e Jaci da Rua Nova, do arquiteto Valério Tadeu de Assis e do arquivista Marco Aurélio. A comitiva foi verificar o início da limpeza da área, etapa que antecede a contratação da empresa responsável pelos levantamentos ambientais, topográficos e de sondagem.

O projeto ganhou impulso após a incorporação de um lote vizinho, pertencente à Prefeitura, que ampliou em cerca de 1.200 metros quadrados a área destinada à obra. Com a inclusão do novo espaço, o terreno passa a ter aproximadamente 3.400 metros quadrados. Essa ampliação permitirá o desenvolvimento de um projeto arquitetônico mais moderno, funcional e adequado às demandas legislativas e administrativas da Câmara.

A decisão de construir a nova sede foi tomada pela atual Mesa Diretora, e o projeto se encontra em fase de elaboração. O terreno original, de 2.081 metros quadrados, será totalmente aproveitado, e a área adicional abre novas possibilidades para a distribuição dos ambientes. A obra será financiada com recursos próprios do Legislativo, reforçando o compromisso da instituição com a responsabilidade administrativa.

A supervisão técnica ficará a cargo do arquiteto Valério Tadeu de Assis, mestre em Engenharia Civil e professor universitário, que possui experiência em projetos públicos nas áreas de educação e saúde. Ele acompanhará todas as etapas, desde a elaboração do projeto até os processos de licitação e a execução da obra.

A futura sede representa um marco para o Legislativo formiguense. O investimento ampliará as condições de trabalho dos servidores, aprimorará o atendimento ao cidadão e fortalecerá a transparência institucional. Com a ampliação do terreno e o planejamento cuidadoso, a Câmara busca entregar um espaço mais eficiente e alinhado às necessidades atuais do município, reafirmando seu compromisso com a modernização e o bom uso dos recursos públicos.

Com informações da Câmara Municipal de Formiga