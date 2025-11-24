A Câmara Municipal de Formiga prestou uma moção elogiosa à Associação dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO), por iniciativa do vereador Luciano do Gás. A homenagem reconhece o trabalho histórico da entidade na defesa do Lago de Furnas e o empenho de lideranças regionais que, ao longo de décadas, têm atuado para garantir preservação ambiental, navegabilidade, desenvolvimento econômico e fortalecimento dos municípios da bacia. Participaram da solenidade o prefeito de Formiga e secretário da ALAGO, Coronel Laércio dos Reis; o secretário-executivo da Associação, Fausto Costa; e o ativista e empresário formiguense Thadeu Alencar, conhecido pela sua atuação constante na pauta.

Ao agradecer a homenagem, Fausto Costa destacou que a moção representa um reconhecimento profundo ao trabalho da Associação. Ele ressaltou que a iniciativa da Câmara, especialmente do vereador Luciano do Gás, honra toda a equipe da instituição, que desde 1993 atua na defesa dos princípios e interesses ligados ao Lago de Furnas. Para ele, a manifestação reforça a grandeza do município de Formiga e o comprometimento de seu Legislativo e Executivo com a causa do lago e com o desenvolvimento regional que ele proporciona.

Em seguida, Thadeu Alencar emocionou os presentes ao afirmar que o reconhecimento tem um grande valor simbólico, sobretudo por ser formiguense e por ter iniciado sua luta ainda quando muitos desacreditavam. Ele relembrou que no começo do movimento ouviu comentários de que não chegariam a lugar nenhum e que estavam “enfrentando poderes muito maiores”, como o lobby do agronegócio, da hidrovia e de investidores do setor elétrico. Afirmou que apenas quem vive na linha de frente sabe o quanto a batalha foi e continua sendo difícil. Thadeu reforçou que sempre enfrentou esses desafios com argumentos técnicos, apoio de universidades e inúmeras viagens a Brasília — muitas delas com recursos próprios, contando com o suporte da Casa Legislativa. Para ele, a luta por Furnas também é pessoal: contou que cresceu às margens do Lago, que seu pai foi um dos primeiros a navegar nele e que vê como missão dar continuidade ao legado familiar, buscando desenvolvimento sustentável e turismo para Formiga e para toda a região.

O prefeito e secretário da ALAGO, Coronel Laércio, também agradeceu à Câmara e destacou a importância de investimentos estruturais que vêm sendo realizados, especialmente os que garantem condições reais de navegabilidade sem a necessidade de retirar água em excesso do Lago de Furnas. Ele lembrou que o ministro Alexandre Silveira ressaltou recentemente recursos da ordem de R$ 2 milhões destinados a obras fundamentais para a região. Segundo o prefeito, essas intervenções permitirão melhorar a navegação mesmo em períodos de seca, preservando o reservatório e garantindo sua capacidade de uso múltiplo. Laércio reforçou ainda que projetos em fase final vão assegurar o nível 762 pauta histórica e determinante para turismo, economia e preservação ambiental.

A cerimônia também rememorou conquistas recentes. No último dia 6 de novembro, prefeitos, vereadores, deputados e lideranças dos 52 municípios da bacia do Lago de Furnas participaram de um encontro com o ministro Alexandre Silveira. Na ocasião, o Governo Federal anunciou um pacote de R$ 268 milhões em investimentos voltados à recuperação ambiental e ao desenvolvimento sustentável da região, incluindo melhorias no saneamento básico, recuperação de nascentes e áreas degradadas e ações para redução do lançamento de esgoto na represa. O objetivo do Ministério de Minas e Energia é equilibrar a geração de energia com o desenvolvimento regional e garantir a preservação do reservatório.

Outra vitória destacada foi o avanço nas obras do derrocamento da hidrovia Tietê–Paraná. O Governo Federal anunciou que, com a conclusão do projeto, cerca de 4 bilhões de m³ de água deixarão de ser retirados anualmente de Furnas para garantir a navegabilidade em São Paulo volume equivalente a 23% da capacidade útil do lago. Foram confirmados ainda R$ 212 milhões para a conclusão total das obras, com previsão de que, a partir do primeiro trimestre de 2026, estejam superadas as restrições nos reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, garantindo maior segurança hídrica para Furnas e para todos os municípios dependentes do lago.

A moção da Câmara de Formiga, portanto, simboliza não apenas o reconhecimento pelo trabalho da ALAGO, mas também um momento de reafirmação da união regional em defesa de Furnas um patrimônio ambiental, econômico e social que há décadas impulsiona o desenvolvimento do Centro-Oeste e do Sul de Minas.

Vídeo: Alex Silva