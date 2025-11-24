O público que acompanhou a novela Chocolate com Pimenta certamente se lembra de Tonico, filho de Ana Francisca (Mariana Ximenes). O personagem marcou a infância de Guilherme Vieira, hoje com 33 anos. Longe das novelas há mais de uma década, ele leva uma vida completamente diferente e explicou os motivos para o afastamento da televisão.

Em entrevista ao portal LeoDias, Guilherme contou que decidiu deixar a carreira quando percebeu que a atuação já não lhe trazia a mesma empolgação. Ele relatou que, ao concluir seu último trabalho, em Cama de Gato, sentiu algo inesperado:

“Sempre amei o que fazia e me diverti muito em todas as novelas e filmes dos quais participei. A última novela foi Cama de Gato, quando eu já estava com quase 18 anos. Quando terminou, percebi algo diferente: em vez da tristeza que senti nas sete produções anteriores, dessa vez senti alívio.”

O ator destacou que esse sentimento foi determinante para sua decisão:

“Isso me mostrou que aquela rotina já não me fazia tão feliz. Depois de 11 anos emendando uma novela na outra, decidi fazer uma pausa para refletir sobre o futuro. Iniciei a faculdade e percebi que seria mais feliz seguindo uma vida mais ‘normal’, com outras possibilidades e experiências.”

Mesmo fora da TV desde 2011, Guilherme afirma que ainda é reconhecido pelo público. Ele participou de diversas produções da Globo desde os 6 anos, incluindo Vila Madalena, Bambuluá, O Beijo do Vampiro, América, A Lua Me Disse, O Profeta e uma rápida aparição em Rebelde. Para ele, nenhum papel superou a repercussão de Tonico:

“Com certeza foi o Tonico, de Chocolate com Pimenta. Na época, a novela já foi um grande sucesso e, ao longo dos anos, com as reprises e a chegada ao streaming, o personagem continuou muito presente na memória do público.”

Atualmente, Guilherme vive na Holanda, é casado e atua na área de logística, trabalhando com supply chain.

Com informações do Metrópoles