A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está em fase de expansão do sistema de agendamento on-line nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A implantação ocorre de forma gradual e seguirá até o início de dezembro, conforme cronograma definido pelo município.

17/11 – UBS Abílio Coutinho, Centro, Cidade Nova e Vila Didi

24/11 – UBS Água Vermelha, Areias, Geraldo Veloso e Vargem Grande

01/12 – UBS Sagrado, Engenho de Serra e Alvorada

08/12 – UBS Bela Vista (EAP/PSF), Nirmatele, Souza e Silva, Rosário I e II

Segundo a Secretaria de Saúde, todas as unidades estão preparadas para orientar os usuários durante a transição, sem necessidade de correria ou preocupação. A administração municipal afirma que a ampliação está sendo feita de forma responsável e contínua, garantindo organização, segurança e tranquilidade no atendimento à população.

Com informações da Prefeitura de Formiga