No próximo dia 8 (sexta-feira), a partir das 13h, a Câmara Municipal de Formiga realizará uma homenagem em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

O evento, que acontecerá no plenário da Casa, reunirá mulheres da comunidade para uma mesa redonda enriquecedora e inspiradora.

Com o intuito de proporcionar um espaço de diálogo e reflexão sobre a importância do papel da mulher na sociedade, a mesa redonda contará com a participação de mulheres representantes de diversos setores. Desde líderes comunitárias até profissionais de destaque, cada uma trará sua experiência e perspectiva sobre os desafios e conquistas das mulheres na atualidade.

Além das discussões pertinentes aos direitos e às lutas das mulheres, o evento contará com um momento especial de apresentação cultural. A Escola Municipal de Música Eunésimo Lima (Emmel) se apresentará durante o encontro, trazendo sua arte para abrilhantar ainda mais a homenagem.

Segue a lista das participantes da mesa redonda e os temas que serão abordados durante o evento:

𝐓𝐞𝐫𝐞̂:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝐼𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑒̂𝑛𝑒𝑟𝑜𝑠

𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐈𝐬𝐚𝐛𝐞𝐥 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝑇𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡𝑜́𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑎 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑡𝑒́ 𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑎

𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐬:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒̂𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑒́𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐉𝐨𝐢𝐜𝐞 𝐞 𝐎𝐬𝐚̂𝐧𝐢𝐚:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝑀𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐̧𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟

𝐅𝐥𝐚́𝐯𝐢𝐚 𝐋𝐞𝐚̃𝐨:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝑀𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑎 C𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐌𝐢𝐫𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝑃𝑎𝑛𝑜𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒̂𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑀𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 𝑛𝑜 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖́𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎

𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐢𝐛𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐅𝐚𝐯𝐚𝐫𝐢𝐧𝐢: 𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝑀𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐̧𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖𝑐̧𝑎̃𝑜

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝐌𝐮𝐥𝐡𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐥𝐡𝐨

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐢𝐚 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐨𝐧𝐜̧𝐚 𝐏𝐢𝐧𝐡𝐞𝐢𝐫𝐨:

𝐓𝐞𝐦𝐚: 𝐶𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑐𝑎̂𝑛𝑐𝑒𝑟.

Fonte: Câmara Municipal