Os representantes da Câmara Municipal, vereadores Marcelo Fernandes, Osânia Silva, Juarez Carvalho e a assessora parlamentar do vereador Luiz Carlos Tocão, Daniela Trindade, estiveram na quarta-feira (14) no Asilo São Francisco de Assis, e entregaram ao presidente da entidade, Carlos Henrique Silva, 25 novos cobertores.

A doação foi realizada pela Concessionária AB Nascentes das Gerais, que neste ano contribui para amenizar o frio, em especial, para as pessoas assistidas por entidades sociais.

O material vem da responsabilidade e do compromisso socioambiental da AB Nascentes das Gerais. Nesta ação, os cobertores são produtos da reciclagem dos uniformes em desuso e, com isso, a empresa atingiu a marca de aproximadamente 2.353 quilos de uniformes reciclados, evitando descartá-los em Aterros Sanitários e poupou 17,61m³ de aterro.

A ação visa ajudar a amenizar o frio deste ano que acomete principalmente de idosos a famílias carentes, além de apoiar as causas sociais e promover o bem-estar das comunidades localizadas nas áreas de influência da concessionária.

Municípios atendidos pela concessionária

Além de Formiga, outras cidades receberam doações como: Juatuba, Mateus Leme, Itaúna, Igaratinga, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Pedra do Indaiá, Pains, Córrego Fundo, Pimenta, Piumhi, Capitólio, São João Batista do Glória, Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Fortaleza de Minas, Pratápolis e São Sebastião do Paraíso.

Fonte: Câmara Municipal