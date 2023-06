Em solenidade ocorrida na terça-feira (13), no Centro de Convenções da Acif/CDL, a Câmara Municipal de Formiga concedeu as honrarias: Cidadania Honorária e Medalha de Honra ao Mérito Seis de Junho – Prefeito Aluísio Veloso a 50 formiguenses.

O evento contou ainda com a presença do prefeito Eugênio Vilela, da vice-prefeita, Adriana Prado e de diversas autoridades como representantes da Polícia Civil. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, presidente da OAB- Subseção Formiga, representante do TG 04-030, presidentes de entidades e empresários. O evento ainda contou com a apresentação da Banda da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima – Emmel e a benção com o pastor Antônio José do Patrocínio.

Cada vereador indicou duas pessoas para o Título de Cidadania Honorária e outras três para receber a Medalha Seis de Junho.

Os Títulos de Cidadania Honorária são concedidos àqueles cuja naturalidade não é formiguense, mas que mereçam especial destaque pelo relevante serviço à nossa cidade e para o desenvolvimento da mesma. Já a medalha de honra ao mérito é dada aos cidadãos que tenham se destacado pelas suas atividades profissionais e sociais em prol da comunidade formiguense.

Veja abaixo a lista dos homenageados:

TITULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA – 2023

1) Cid Corrêa Mesquita – Cid Corrêa

1) Roque Antônio Bianchini

2) Paulenio Batista Pieroni

2) Flávio Martins da Silva – Flávio Martins

1) Cel. Girlatan Padilha Pontes

2) Luciana Alves da Silva

3) Flávio Santos do Couto – Flávio Couto

1) Guilherme Bonoto Pinto

2) Joab Costa Guimarães

4) Joice Alvarenga Borges Carvalho – Joice Alvarenga

1)Thadeu Lessa Mourthe de Alencar

2) Priscila Stela Bondi

5) José Geraldo da Cunha – Cabo Cunha

1) Ângelo Gomes

2) Simônia Oliveira Fonseca

6) Marcelo Fernandes de Oliveira – Marcelo Fernandes

1) Luciano José Rios

2) Ronaldo de Souza

7) Juarez Eufrásio de Carvalho – Juarez Carvalho

1) Ana Dulce Leão

2) Sinara Cristina Teixeira de Carvalho

8) Luiz Carlos Estevão – Luiz Carlos Tocão

1) Sílvio da Silva Lima

2) Kleber de Souza Quadros

9) Luciano Márcio de Oliveira – Luciano do Gás

1) Gilson da Silva

2) José Francisco da Silva Júnior

10) Osânia Iraci da Silva – Osânia Silva

1) Simone Cotrim Lombardi da Costa

2) Lorene Silva Pedrosa de Souza

MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO

SEIS DE JUNHO – ALUÍSIO VELOSO – 2023

Cid Corrêa Mesquita – Cid Corrêa

1) Juarez Eufrásio de Carvalho

2) Antônio Leão Silva Jr

3) Bruno Montarroios Neto Almeida

Flávio Martins da Silva – Flávio Martins

1)Mariana Fátima Sousa

2) Paulo Márcio Monteiro Teixeira

3) Paulo Sérgio Macedo

Flávio Santos do Couto – Flávio Couto

1) Antônio Luiz Borges

2) Josué da Silva Júnior

3) Adriana Costa Prado de Oliveira

Joice Alvarenga Borges Carvalho – Joice Alvarenga

1) Altair Ribeiro da Silva

2) Aécio Carlos Coutinho Pereira

3) José Geraldo Fonseca

José Geraldo da Cunha – Cabo Cunha

1) Elma Maria Alves

2) Tânia Mara de Oliveira Nascimento

3) Adriana Rodrigues Monteiro

Marcelo Fernandes de Oliveira – Marcelo Fernandes

1) Henrique Cristóvão da Silva

2) Diego William Silva

3) Luciano Costa da Silveira

Juarez Eufrásio de Carvalho – Juarez Carvalho

1) Guilherme Belo Pereira Santos

2) Carlos Antônio Lamounier

3) Paulo César Ribeiro de Freitas

Luiz Carlos Estevão – Luiz Carlos Tocão

1) Antônio Herculano de Paula Júnior

2) Sheila Cristiane Silva Pacheco

3) Maria Teresinha de Faria

Luciano Márcio de Oliveira – Luciano do Gás

1)Luís Carlos de Paiva

2)Edmilson Rolindo

3) Marina de Fátima Oliveira Bernardes

Osânia Iraci da Silva – Osânia Silva

1) Maria de Fátima Ramos da Silva

2) Ivo Brito Borges

3) Filipe Miranda Lange

Fonte: Câmara Municipal