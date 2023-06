O concurso 2.601 da Mega-Sena foi realizado nessa quarta-feira (14), na cidade de São Paulo. Os números sorteados foram: 03 – 08 – 34 – 40 – 44 – 55.

Nenhuma aposta acertou os seis números e o prêmio principal foi acumulado. Na quina, 54 apostas acertaram cinco dezenas e levaram mais de R$ 74 mil cada. Na quadra, 4.682 apostas acertaram quatro dezenas.

Em Divinópolis, 12 apostas receberão o prêmio de R$ 1.224,32 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá neste sábado (17) com prêmio estimado em R$ 51 milhões.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados.

Fonte: Sistema MPA