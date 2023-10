A Câmara Municipal trancou a pauta de votações na reunião desta segunda-feira (16), e pediu uma reposta do Executivo para os pagamentos da classe da Enfermagem e também dos repasses atrasados da Santa Casa, o que poderá interromper os serviços assistenciais da instituição.

De acordo com o Legislativo, profissionais da classe da Enfermagem (técnicos e auxiliares de enfermagem) aguardavam a complementação do pagamento do piso salarial, aprovado em 18 de setembro, no valor de R$ 1.986.063 e no dia 5 de outubro, no valor de R$ 5.858.457,66.

O outro motivo do trancamento da pauta se deu pelo atraso por parte do Executivo com os repasses da Santa Casa. Segundo a Câmara, o valor parado nos cofres do município soma R$ 7.007.466,73. Esta importância financeira são créditos do Fundo Municipal de Saúde, verbas e até emendas parlamentares enviadas para a instituição.

Segundo a administração da Santa Casa, um dos atrasos do pacote é o pagamento de cerca de R$700 mil para os serviços prestados pelo hospital, o que levou ao cancelamento de exames, como cateterismos. O montante também é para custear a complementação do piso da enfermagem; escalas de médicos e plantonistas; abastecimentos de materiais e medicamentos, serviços de imagem e cirurgias eletivas.

Fonte: Câmara Municipal