A Administração Municipal de Formiga informou, nesta terça-feira (17), que o sistema “Betha”, usado nos setores de contabilidade, tesouraria e compras, passou por modificações e ficou inativo por alguns dias, o que gerou atrasos nas atividades orçamentárias.

Com o problema solucionado, o Executivo, nesta terça-feira (17), realizou o pagamento à Santa Casa de Formiga de todas as notas fiscais já emitidas.

A Gestão Municipal reitera o compromisso com a Santa Casa e com todas as instituições que prestam serviços na área da saúde.

Fonte: Decom