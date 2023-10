A Prefeitura de Formiga divulgou informações, na tarde desta terça-feira (17), sobre a complementação financeira aos servidores municipais que atuam como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

A Administração Municipal se reuniu com representantes do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor), na manhã dessa segunda-feira (16), e nesta terça-feira (17), antes do prazo acordado, está sendo feito o pagamento do piso aos servidores ao longo do dia.

De acordo com normativas do Ministério da Saúde, os profissionais da enfermagem foram cadastrados na plataforma “InvestSUS” (Sistema de Investimento do Sistema Único de Saúde), no qual foram lançados todos os valores devidos (salário e adicionais). No entanto, o Governo Federal considerou apenas o “salário base” e os “benefícios variáveis”.

O piso estipulado pelo Ministério da Saúde é de R$4.750, para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares de enfermagem (para aqueles profissionais que trabalham 44 horas semanais).

