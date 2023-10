Uma mulher que fugia da Polícia Militar, com o namorado em um carro roubado, foi baleada na noite dessa segunda-feira (16), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um tiro é disparado durante a perseguição.

O caso aconteceu no bairro Aclimação, na zona leste da cidade do Triângulo Mineiro. Os policiais já tinham a informação de um roubo veicular e deu ordem de parada para o motorista que estava em um automóvel que poderia ser produto do crime.

O homem teria jogado o veículo contra outros, demonstrando que não iria parar. Foi quando a perseguição começou e houve tiros. A mulher de 22 anos que ia como passageira, foi baleada em um dos braços.

Eles foram abordados mais à frente e presos. Ela foi socorrida e não corre risco de morrer. Enquanto recebia atendimento, a mulher informou que não sabia que o carro era roubado e que achava que a PM os perseguiu pela violação de tornozeleira eletrônica por parte do namorado.

Mas o homem, que também tem 22 anos, afirmou que a namorada sabia da origem do veículo e que ambos passariam o automóvel pra frente pelo valor de R$ 5 mil.

Fonte: Estado de Minas