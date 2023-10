Um homem de 42 anos foi morto a pauladas após se envolver numa briga na rodoviária de Brazópolis na madrugada desta terça-feira (16).

A Polícia Militar informou que em patrulhamento nas imediações da rodoviária, avistaram a vítima deitada em um banco de madeira e, ao se aproximar, viu que ele apresentava lesões graves na cabeça e sangrava.

A vítima foi encaminhada desacordada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A motivação do crime, segundo a polícia, teria sido uma discussão entre os envolvidos que apresentavam indícios de uso de bebida alcóolica.

Ainda de acordo com a PM, ao prestarem socorro ao homem, eles deram início ao rastreamento do suspeito, que foi localizado dentro do banheiro masculino da rodoviária.

O suspeito tentou reagir à prisão, mas foi contido e encaminhado para Delegacia.

A Polícia Civil investigará o caso.

Fonte: G1 Sul de Minas