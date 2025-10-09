Um acidente entre duas motocicletas foi registrado por uma câmera de segurança na tarde dessa quarta-feira (8), por volta das 16h, na Avenida Vereador José Higino Filho.

As imagens mostram o momento em que uma das motos se preparava para realizar uma conversão à esquerda, enquanto a outra, que vinha logo atrás, iniciou uma manobra de ultrapassagem. A ação resultou na queda dos ocupantes da primeira motocicleta.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos no acidente.

Vídeo: Redes Sociais

Redação UN