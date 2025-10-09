O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 0,48% em setembro, representando um aumento de 0,59 ponto percentual (p.p.) em relação à taxa de -0,11% registrada em agosto. Segundo cálculos do IBGE, a inflação oficial do país acumula alta de 3,64% no ano. Nos últimos 12 meses, o índice chegou a 5,17%, levemente acima dos 5,13% observados nos 12 meses anteriores. Em setembro de 2024, a variação havia sido de 0,44%.

O grupo Habitação foi o principal responsável pela maior variação (2,97%) e pelo maior impacto (0,45 p.p.) no índice de setembro, revertendo a queda de 0,90% registrada em agosto. Essa foi a maior alta do grupo desde fevereiro de 2025, quando subiu 4,44%. “Considerando os meses de setembro, a alta do grupo foi a maior desde 1995, quando subiu 4,51%”, afirmou Fernando Gonçalves, gerente do IPCA. A principal influência veio da energia elétrica residencial, que passou de -4,21% em agosto para 10,31% em setembro, sendo o maior impacto individual (0,41 p.p.) na taxa do mês.

De acordo com Gonçalves, “a alta da energia ocorreu em decorrência do fim do Bônus de Itaipu, que concedeu descontos nas faturas de agosto. Além disso, permaneceu em vigor a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adiciona R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos”.

No acumulado do ano, a energia elétrica residencial registra alta de 16,42%, sendo o principal impacto individual (0,63 p.p.) no indicador. Em 12 meses, o aumento é de 10,64%, com impacto de 0,44 p.p. nessa comparação.

Entre os grupos com alta, destaca-se também Despesas pessoais (0,51%), com impacto de 0,05 p.p. Os principais itens foram o pacote turístico, com aumento de 2,87%, e cinema, teatro e concerto, que subiram 2,75% após queda de 4,02% em agosto, influenciada pela semana do cinema.

O grupo Transportes teve variação de 0,01%, com impacto nulo (0,00 p.p.), após queda de 0,27% em agosto. A leve alta reflete o aumento nos combustíveis (0,87%), que haviam recuado 0,89% no mês anterior. Exceto pelo gás veicular (-1,24%), os demais combustíveis apresentaram alta: etanol (2,25%), gasolina (0,75%) e óleo diesel (0,38%). Entre as quedas, destacam-se o seguro voluntário de veículos (-5,98%) e a passagem aérea (-2,83%).

Índices gerais:

Confira índices:

• Setembro de 2025: 0,48%

• Agosto de 2025: -0,11%

• Setembro de 2024: 0,44%

• Acumulado em 2025: 3,64%

• Acumulado nos últimos 12 meses: 5,17%

Confira variação de grupos em setembro:

• Alimentação e bebidas: -0,26 (em %)

• Habitação: 2,97

• Artigos de residência: -0,40

• Vestuário: 0,63

• Transportes: 0,01

• Saúde e cuidados pessoais: 0,17

• Despesas pessoais: 0,51

• Educação: 0,07

• Comunicação: -0,17

Confira principais altas setembro por produto e serviço (em %)

• Energia elétrica residencial: 10,31

• Óleo de soja: 3,57

• Gasolina: 0,75

• Lanche: 0,53

• Aluguel residencial: 0,52

• Plano de saúde: 0,50

Confira principais baixas em setembro por produto e serviço (em %)

• Tomate: -11,52

• Cebola: -10,16

• Alho: -8,70

• Batata-inglesa: -8,55

• Seguro voluntário de veículo: -5,98

• Ovo de galinha: -2,84

• Passagem aérea: -2,83

• Arroz: -2,14

• Refeição: -0,16

Com informações do O Tempo