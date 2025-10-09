A Secretaria de Gestão Ambiental, fez um alerta importante sobre a prática do descarte correto de resíduos. Em um esforço para melhorar a gestão de lixo na cidade e garantir uma maior sustentabilidade, a administração orienta a população sobre como e onde descartar diferentes tipos de materiais, evitando impactos negativos ao meio ambiente e à saúde pública.

A Secretaria detalhou os locais apropriados para o descarte de resíduos específicos, facilitando o processo para os cidadãos. Pilhas e baterias, por exemplo, devem ser entregues diretamente na própria Secretaria de Gestão Ambiental. Já as lâmpadas, que podem ter componentes prejudiciais ao meio ambiente, devem ser levadas ao Almoxarifado Central.

Resíduos como restos de capina e poda de árvores necessitam de agendamento prévio na Secretaria de Gestão Ambiental, a fim de garantir o recolhimento adequado. Além disso, itens de maior porte, como móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, pneus e restos de construção civil provenientes de pequenos geradores, devem ser levados até o ponto de coleta localizado no antigo Centro Social, na rua Ides Edson de Resende, 671, no bairro Engenho de Serra.

A coleta de lixo doméstico segue sua rotina regular, com os caminhões passando pelos bairros para recolher os resíduos. A separação correta entre lixo seco (recicláveis) e úmido (orgânico) continua sendo essencial para a eficiência do processo. Para isso, é importante que os moradores utilizem sacolas diferentes para cada tipo de resíduo e sigam as quantidades recomendadas.

O correto descarte de resíduos é uma responsabilidade de todos, e pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença para a cidade de Formiga. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental, reforça que, com o devido cuidado e respeito ao meio ambiente, é possível garantir uma cidade mais limpa, sustentável e saudável para todos. Ao seguir as orientações sobre o descarte adequado, cada morador contribui para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida na cidade.

Retomando o tema

Em duas matérias veiculadas pelo portal Últimas Notícias, que tratavam do mesmo assunto, foram destacados os trechos da via férrea com a estrada de Albertos e da rua atrás do novo fórum. Nesses mesmos locais, a população tem feito o descarte indevido de lixo. Agora, para não sobrar dúvidas sobre o descarte correto — principalmente de móveis e eletrodomésticos velhos —, basta seguir as orientações repassadas pelo município.