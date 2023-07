Na manhã desta segunda-feira (17) uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar em Divinópolis foi acionada para combater um incêndio em um caminhão baú carregado com colchões, na MG-050, altura do km 107.

Segundo o motorista, um homem de 39 anos, durante o deslocamento, o veículo apresentou falhas de funcionamento e começou a soltar fumaça pelo capô.

O condutor relatou ainda que, após a fumaça, o caminhão incendiou rapidamente, e mesmo usando o extintor veicular, ele não conseguiu evitar que as chamas tomassem a cabine e, posteriormente, a carga.

O caminhão baú transportava móveis de escritório e materiais acolchoados de espuma. O motorista não se feriu.