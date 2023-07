A Polícia Militar compareceu no domingo (16), às 21h33, em uma pizzaria localizada na Avenida Antônio Neto, no bairro Manoel Valinhos, em Divinópolis, onde foi registrada uma agressão física.

Segundo o solicitante, que é o proprietário da pizzaria, uma cliente de 41 anos entrou em contato com o estabelecimento comercial, reclamando que a pizza estava queimada e não satisfeita, ela fez ameaças pelo aplicativo, caso ela não recebesse o seu dinheiro de volta. Posteriormente, a cliente compareceu na pizzaria de forma presencial.

Segundo o solicitante, ela estava bastante exaltada, perturbando o trabalho dos funcionários no local e exigindo a devolução do dinheiro. Enquanto ela aguardava a devolução do dinheiro, ela arremessou um refrigerante de 2 litros em direção de dois funcionários, inclusive em direção de uma grávida. Foi feito o boletim de ocorrência.