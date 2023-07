O Lago de Furnas continua prosperando com mais de 99% do volume útil. Neste ano, a represa chegou a atingir os 100%, sendo o melhor cenário há mais de uma década.

A realidade de Furnas, além de garantir um lindo cenário, traz também um alívio para piscicultores e também comerciantes que dependem do lago.

Na época de estiagem, quando há menos chuva, o volume útil de represas pode baixar. No entanto, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), neste fim de semana o Lago de Furnas registrou um volume de 99,18% da capacidade.

O climatologista Paulo Henrique Souza diz que o número é satisfatório em relação ao período de estiagem.

“Nós temos aqui uma meta, que é pelo menos uma cota de 762 metros acima do nível do mar, o que vai dar mais ou menos 56% de ocupação do lago. […] Quando está avançado o período da estiagem, com 99,18% [de volume útil], e nós sabemos que em meados de outubro as chuvas voltam, isso dá para toda região a certeza de que nós vamos ter água para a Usina funcionar e também para as demais atividades seguirem seu curso normal”, adianta o climatologista.

Sobre as expectativas para o futuro, o fenômeno climático ‘El Niño’ deve provocar uma ligeira baixa na média de precipitação anual e naturalmente a captação pode diminuir, analisa o climatologista.

“Talvez eu diria que, para esse ano pelo menos, [o El Niño] ainda não vai impactar. O impacto vai ser maior se ele permanecer no ano que vem e as atividades antrópicas se intensificarem na busca de demanda de recursos hídricos, então aí, sim, nós vamos começar a ficar preocupados com a possibilidade de haver uma baixa no nível dos reservatórios”, explicou.

Fonte: G1