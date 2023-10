Um caminhão tombou e matou o motorista na BR-262, altura do km 153, em São Domingos do Prata, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu pouco depois das 12h desta sexta-feira (13), no sentido Vitória.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que integra a equipe da aeronave Arcanjo, confirmou a morte do homem.

Os militares que estão no solo farão a retirada do corpo da vítima. A Polícia Rodoviária Federal está no local para fazer a gestão do trânsito.

Fonte: Estado de Minas