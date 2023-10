Uma batida envolvendo três veículos deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira (13), na MGC-491, em Alfenas. Das quatro vítimas, uma teve fratura no fêmur e as outras sofreram ferimentos leves. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h30, nas imediações de um restaurante que fica às margens da rodovia.

Os bombeiros destacaram que as três vítimas com ferimentos leves estavam em uma caminhonete. Já a vítima com fratura no fêmur, entre outras lesões, estava em um carro. O ocupante do outro veículo não se feriu.

As três pessoas que estavam na caminhonete, duas mulheres e um idoso, esperavam ao lado de fora do veículo para receber atendimento quando os bombeiros chegaram.

Já um homem, de 30 anos, que estava em um carro, ficou preso dentro do veículo. Os militares conseguiram retirar a vítima, que, além da fratura no fêmur, tinha ainda lesões no joelho direito e diversas escoriações.

Além dos bombeiros, a equipe do Samu também prestou os primeiros socorros no local. As vítimas foram levadas ao hospital de Alfenas.

Fonte: G1