A organização do Tomorrowland Brasil anunciou que os shows desta sexta-feira (13), segundo dia do festival, do evento foram cancelados.

O motivo seria os danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a região da cidade de Itu, em São Paulo – onde acontece o festival – nessa quinta (12), primeiro dia do evento.

Em um comunicado nas redes sociais, a organização explicou as áreas internas do festival, estacionamentos e vias de acesso ficaram danificadas após as chuvas. “Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas”, diz a nota.

Considerado o maior festival de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland Brasil começou na quinta-feira (12) e segue até sábado (14). Nesta sexta, o evento teria as apresentações de Vintage Culture, o sueco Sebastian Ingrosso, os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike e o estadunidense Steve Aoki, entre outros nomes.

Confira a íntegra do comunicado da organização do Tomorrowland Brasil

“Durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso foram atingidos por fortes temporais, chuvas e alagamentos, provocando danos significativos.

A segurança dos visitantes, equipe e artistas é a nossa maior prioridade. Depois de uma abertura impecável do DreamVille na quarta-feira, o Tomorrowland Brasil tinha tudo pronto para fazer do primeiro dia de festival um sucesso. Em função dos acontecimentos de ontem, no entanto, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro.

Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage”.

Fonte: O Tempo