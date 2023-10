Um motorista de aplicativo foi agredido com uma corda e teve o carro levado durante uma corrida em Varginha. Os suspeitos pelo crime são três adolescentes menores de idade, de acordo com a Polícia Militar. O veículo foi localizado e os jovens apreendidos após o crime. O homem sofreu ferimentos leves.

O caso aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (12), e foi divulgado pela PM nesta sexta (13). Conforme a polícia, o motorista de 42 anos pegou os três passageiros em uma salão de festas na avenida Celina Ferreira Ottoni, sendo um rapaz e dois adolescentes.

Durante o percurso, o motorista disse à polícia que foi surpreendido quando uma das jovens teria tentado enforcá-lo com uma corda. Ele relatou à Polícia Militar que, neste momento, o jovem o mandou descer do veículo e assumiu a direção. Os suspeitos ainda levaram o aparelho celular, uma carteira com dinheiro, cartões e documentos da vítima.

O motorista relatou que conseguiu uma carona e, posteriormente, acionou a Polícia Militar. De acordo com os policiais, foi iniciado, então, rastreamento do veículo, com placas de Belo Horizonte.

A polícia disse que o carro foi localizado no centro de Varginha, mas o condutor, ao receber ordem de parada, fugiu por várias ruas na contramão de direção e passando por semáforos fechados. Ele foi, no entanto, cercado por viaturas e apreendido. Segundo a PM, ele assumiu o crime e indicou onde estariam as duas jovens, que são moradoras de uma instituição de apoio a crianças e adolescentes da cidade.

Elas foram localizadas por uma guarnição policial que fez contato com a instituição. Com elas, conforme a PM, estava o aparelho celular da vítima e parte dos documentos pessoais.

A Polícia Militar destacou que o veículo foi removido ao pátio credenciado e os menores foram apreendidos.

Fonte: G1