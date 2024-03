Um caminhão carregado com botijões de gás pegou fogo na BR-277, em Nova Laranjeiras, na região central do estado, na manhã deste sábado (30), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme a PRF, o motorista do veículo morreu.

O incêndio foi na altura do quilômetro 474 da rodovia, na Ponte do Rio das Cobras e está foi controlado. Próximo a via, é possível ver diversos botijões.

Imagens feitas logo após o acidente por Adriano Gdak, que mora próximo ao local, mostram a intensidade que as chamas atingiram e uma fumaça escura que tomou conta da região.

Outras imagens mostram diversos botijões na via e às margens da rodovia.

As causas do acidente devem ser apuradas.

Por conta do acidente a rodovia chegou a ser bloqueada, porém foi liberada no sistema pare-e-siga. Com isso, foi registrada uma lentidão no trânsito.

