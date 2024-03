Um caminhão caçamba bateu em um poste na rua 716, no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, neste sábado (30), deixando moradores da região sem energia. Não houve feridos.

De acordo com a BHTrans, após o poste ser atingido, caiu em cima de outro veículo e um caminhão de lixo que passava pelo local. “Os veículos já foram retirados do local e a Cemig foi acionada para realizar o trabalho de troca do poste“, informou a empresa que gerencia o trânsito na cidade.

Ainda segundo a BHTrans, a via será liberada assim que as equipes da Cemig finalizarem o trabalho.

Já a Cemig informou que será necessário substituir três postes, e que a previsão de restabelecimento será ao longo do dia, “devido à complexidade do serviço”.

As circunstâncias do acidente não foram informadas.

