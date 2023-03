Um caminhão carregado com massa asfáltica pegou fogo na manhã desta sexta-feira (03) na BR-262, em Nova Serrana. O incêndio foi registrado por volta das 10h15, na altura do km 438.

De acordo com informações apuradas pelo TapiraímgTV, o caminhão seguia no sentido Pará de Minas/Nova Serrana, quando apresentou uma pane e pegou fogo, próximo a entrada do Bairro Capão.

Militares do Corpo de Bombeiros e equipes da Triunfo Concebra atuaram no combate as chamas.

Ninguém se feriu. O trânsito ficou lento por alguns minutos.

Fonte: Tapiraí