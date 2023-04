Um caminhão carregado com vidro e uma carreta com 27 toneladas de frango congelados tombaram em rodovias no Sul de Minas Gerais. O acidente envolvendo o caminhão aconteceu na noite dessa segunda-feira (10) na BR-459, em Piranguinho (MG). Já o outro foi na manhã desta terça-feira (11) na Fernão Dias, em Itapeva (MG).

Na Fernão Dias, o motorista de 22 anos tombou após perder o controle do veículo. Ele seguia de Sete Lagoas (MG) para Santos (SP).

Segundo a Arteris, o motorista foi atendido no local e levado para o pronto socorro de Extrema com ferimentos leves.

As duas faixas foram interditadas e o congestionamento chegou a 11 km.

Já na BR-459, o motorista seguia de Guaratinguetá para Campo Belo (MG) quando tombou o veículo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, parte da carga ficou espalhada na pista.

Segundo a PMR, quando chegaram no local o veículo estava tombado no acostamento com a carga fora da via.

Ainda de acordo com a PMR, havia muito óleo derramado na pista. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil apoiaram na colocação de pó de serra na via para evitar acidentes.

O motorista de 47 anos foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital, em Itajubá.

Fonte: G1 Sul de Minas