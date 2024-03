Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois que um caminhão carregado de bebidas perdeu os freios em uma subida, voltou de ré e caiu em uma ribanceira de 50 metros em Muriaé, na Zona da Mata, nesta sexta-feira (1º).

O motorista teve ferimentos leves. Ele relatou que seguia por uma ladeira quando o veículo ficou sem freios no momento em que fez uma parada e começou a voltar de ré. Ao tentar desviar de residências locais, veio a arrebentar uma cerca de arame e descer por uma ribanceira íngreme, capotando por cerca de 50 metros de desnível.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o condutor fora do caminhão, com ferimentos cortantes graves nas mãos e na cabeça, TCE, contusões diversas, escoriações generalizadas, sendo atendido pelas equipes no local e conduzido ao Hospital São Paulo em Muriaé pela USA do Samu.

O outro envolvido, que seguia no banco do carona, foi projetado para fora do caminhão durante o capotamento e se encontrava já em óbito debaixo das estruturas do veículo. A perícia compareceu ao local e, logo após realizar os trabalhos de praxe, foi realizada elevação do caminhão com uso de uma das ferramentas do desencarcerador e o corpo foi retirado, sendo encaminhado para a funerária de plantão. O acidente foi na área urbana do bairro Vermelho II.

