Um jovem de 16 anos foi apreendido suspeito de esfaquear um colega de aula, de 15 anos, dentro da Escola Estadual Rômulo de Azevedo Sales, em Janaúba, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (29). A vítima foi agredida enquanto a merenda estava sendo servida pelos funcionários da unidade.

Estudantes e servidores precisaram entrar no meio da confusão para impedir que o autor continuasse agredindo a vítima. O jovem esfaqueado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com duas perfurações no tórax. Ele foi levado para um hospital da cidade.

Aos militares, o adolescente disse que teria sofrido bullying por parte da vítima. Segundo a Polícia Militar, o autor já teria se envolvido em outra ocorrência de ameaça em outubro de 2023, quando ele agrediu um outro aluno da mesma escola com socos. A mãe do suspeito disse aos militares que o filho é usuário de drogas e fazia acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps). O tratamento teria sido interrompido por falta de interesse do jovem.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), informou que acompanha o caso e que as atividades da escola continuaram normalmente após o ocorrido.

