Um caminhão de lixo ultrapassou a mureta de proteção e ficou pendurado na Ponte do Posão, conhecida como Ponte Torta, em Carmo do Rio Claro (MG), na manhã deste sábado (8). Ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão relatou ter perdido controle após se assustar com um carro que passava com farol alto. Ao tentar desviar, ele atingiu a mureta de cimento. O veículo estava sem carga e ficou pendurado na ponte.

Ainda segundo a PM, o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Já o condutor do caminhão de lixo foi retirado sem ferimentos.

Ainda conforme as informações da polícia, o caminhão seria do estado de São Paulo e estaria em transporte para ser trocado. Equipes trabalham no local para retirada do veículo.

Fonte: G1 Sul de Minas