No início da tarde deste sábado (8), um homem, de 33 anos, identificado como Diego Junio, foi morto a tiros em frente sua residência no bairro Floresta, em Campo Belo.

Segundo informações do portal Campo Belo em Foco, um veículo suspeito passou nas proximidades da casa de Diego momentos antes do ocorrido. Pouco tempo depois, a vítima saiu para o lado de fora da residência, sendo surpreendido por homens que estavam em um carro. Eles efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, totalizando aproximadamente 50 tiros, dos quais cerca de 20 atingiram Diego.

O Samu foi acionado e chegou rapidamente ao local, mas infelizmente Diego já estava sem os sinais vitais, sendo constatado o seu óbito.

A Polícia Militar foi acionada e prontamente isolou a área, contando também com o apoio da Polícia Civil. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos periciais no local do crime, a fim de coletar evidências que possam ajudar na investigação.

Após a conclusão dos procedimentos periciais, o corpo de Diego foi liberado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será realizada a necropsia.

As autoridades policiais ainda não têm informações sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil irá instaurar um inquérito. Serão realizadas diligências para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pelo assassinato brutal de Diego Junio.

Qualquer informação que possa auxiliar nas investigações pode ser repassada de forma anônima para a Polícia Civil, através do Disque Denúncia (181) ou diretamente na delegacia mais próxima, através do 190. O sigilo será mantido, e a colaboração da população é fundamental para solucionar esse crime.

Fonte: Portal Campo Belo em Foco