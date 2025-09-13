Um caminhão carregado com tijolos perdeu o controle e provocou um grave acidente na manhã deste sábado (13) na praça Nossa Senhora da Conceição, no centro de Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Duas pessoas morreram e outras ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo perdeu os freios por volta das 8h40, desceu desgovernado e colidiu com pelo menos cinco carros de passeio. Um dos veículos foi arrastado e prensado contra uma árvore. Dentro dele estavam duas vítimas, que morreram no local. As mortes foram confirmadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além do Samu e dos Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Civil também foram acionadas para atender à ocorrência.

No momento do acidente, a praça recebia a Feira de Arte e Sabor de Jaboticatubas, evento que incluía dois shows programados para a manhã deste sábado.

Com informações do O Tempo