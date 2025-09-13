Foto: Divulgação PMU

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Grupo francês terá hotel em Uberlândia

O Brasil pode se tornar um dos principais destinos para a rede de hotéis de luxo Faena. O grupo de hospitalidade Accor, que detém a marca, anunciou a possibilidade de abrir até cinco unidades no país, com um olhar especial para a cidade de Uberlândia. A novidade, revelada recentemente, antecipa a expansão da rede que já tem obras confirmadas em São Paulo. A escolha de Uberlândia como uma das cidades-alvo para a expansão não é por acaso. A metrópole mineira se destaca como um polo econômico e de negócios no Triângulo Mineiro, com um fluxo crescente de viajantes a trabalho e lazer. (Regionalzão – Uberlândia)

https://regionalzao.com.br/acontece/setor-hoteleiro-em-expansao-uberlandia-ganhara-hotel-com-220-quartos/

Projeto Araxá confirma terras raras

A St George Mining divulgou os primeiros resultados das sondagens por circulação reversa (RC) no Projeto Araxá, em Minas Gerais. Foram identificados teores de até 13,98% para terras raras (TREO) e de até 7% para nióbio (Nb₂O₅) em intervalos longos e próximos da superfície, reforçando a qualidade da mineralização. Além disso, as sondagens pela metodologia chamada de trado (auger) confirmaram uma nova área com terras raras de alto teor há cerca de 1 km a leste do recurso atual, com indícios de volume significativo de mineralização rasa. (Jornal Interação – Araxá)

https://www.jornalinteracao.com.br/sondagens-no-projeto-araxa-confirmam-teores-elevados-de-terras-raras-e-niobio

Câmara debate Campus em Ipatinga

A Câmara Municipal de Ipatinga realizou reunião voltada à educação e ao desenvolvimento regional. Participaram o presidente da Câmara, Ley do Trânsito, vereadores do município, o reitor da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), professor Luciano Campos, além de diversas autoridades, como a deputada federal Rosângela Reis, o deputado estadual Celinho do Sinttrocel, o secretário municipal de Educação, Cairo Monteiro, que representou o Executivo, prefeitos, vereadores de outros municípios e lideranças regionais. O principal tema em pauta foi a implantação do campus da UFOP em Ipatinga, projeto que busca ampliar o acesso ao ensino superior e fortalecer o desenvolvimento social e econômico do Vale do Aço. (Jornal dos Vales)

https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/57766/camara-de-ipatinga-recebe-reuniao-sobre-avancos-na-implantacao-do-campus-da-ufop

Timóteo ganha nova unidade de atendimento

O Governo de Minas firmou um convênio para a implantação de uma nova Unidade de Atendimento Integrado (UAI) em Timóteo. A unidade é uma iniciativa do programa UAI Compartilha, proveniente da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). O objetivo é centralizar diversos serviços públicos em um único espaço, beneficiando a comunidade local e os municípios adjacentes. O convênio foi assinado entre a Seplag-MG e a Câmara Municipal de Timóteo. A expectativa é que a UAI realize até 7 mil atendimentos mensais, abrangendo uma população superior a 108 mil pessoas. (Portal Mais Vip – Timóteo)

https://maisvip.com.br/noticias/vale-do-aco/timoteo/2025/09/governo-de-minas-e-camara-municipal-lancam-nova-uai-em-timoteo/

Vigilância alerta sobre golpes em Formiga

A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Diretoria de Vigilância Sanitária, alerta os setores regulados sobre possível tentativa de golpe. Os golpistas entram em contato com clínicas médicas e veterinárias, empresários, comerciantes e empresas alegando denúncia anônima relativa ao estabelecimento e, em seguida, enviam mensagens, via WhatsApp, com número de protocolo e link para que a vítima regularize a situação. A Vigilância Sanitária de Formiga enfatiza que seus agentes de fiscalização não utilizam desses meios para averiguar denúncias. (O Pergaminho – Formiga)

https://www.opergaminho.com.br/vigilancia-sanitaria-alerta-empresarios-e-comerciantes-sobre-tentativa-de-golpe

Palácio das Mangabeiras recebe sarau

No dia 16 de setembro, às 20h, o Palácio das Mangabeiras, no Parque do Palácio, recebe o sarau Sonâncias e Ressonâncias – uma ponte poética entre o Rio de Janeiro e o Campo das Vertentes, promovido pela Confraria Nota Azul. O concerto será conduzido pelo maestro e violonista Ewerton de Brito, que apresenta um repertório inspirado na tradição mineira e na música clássica, conectando poesia, história e identidade cultural em um dos mais importantes projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer. (Jornal MG Turismo – Belo Horizonte)

https://mgturismo.com.br/palacio-das-mangabeiras-recebe-sarau-com-violao-classico/