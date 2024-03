Um caminhão tombou na BR-040 na tarde desta terça-feira (26), em Itabirito, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Conforme informações preliminares, ninguém se feriu.

O acidente, que aconteceu nas proximidades da Mina Várzea do Lopes, sentido BH, interdita as duas faixas da rodovia e congestiona trecho de aproximadamente dois quilômetros.

A lentidão no fluxo de trânsito começa no acesso ao antigo viaduto das Almas, no limite dos municípios de Itabirito e Ouro Preto, em Minas Gerais.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente ou previsão para a liberação da pista.

Fonte: Itatiaia