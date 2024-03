Restos de caixões e uma possível ossada humana foram encontrados jogados no Aterro Sanitário de Carmo do Cajuru.

O caso foi denunciado nas redes sociais do ex-chefe de Divisão e Zeladoria de Velórios e Cemitérios da Prefeitura, Laurindo Aparecido de Souza Verissimo.

A Prefeitura disse que, após saber da situação, os materiais foram coletados e encaminhados para a perícia da Polícia Civil, para verificar se de fato são restos mortais.

A Polícia Civil informou ao g1 que encaminhou para Belo Horizonte os fragmentos de ossos para verificação de que se trata ou não de ossos humanos. Caso seja constatado, será instaurada investigação.

No vídeo em que denunciou o caso, Laurindo disse que foi até o aterro após receber denúncia de que caixões e até restos mortais estavam jogados a céu aberto. Ele usou o celular para gravar os pedaços de madeira e restos de caixões no chão.

Indignado, Laurindo também mostrou o que, segundo ele, seriam os restos mortais no meio dos entulhos.

“Me deparei com cenas lamentáveis, descaso, o desrespeito que está havendo com os familiares e com os entes queridos dentro do Cemitério Público. Junto com esses resíduos tem corpo humano. Gostaria de uma posição da Prefeitura, dos responsáveis”, diz Laurindo no vídeo.

O que diz a Prefeitura

Veja, abaixo, a íntegra da nota da prefeitura:

“Na manhã do dia 24 de março, a Administração Municipal, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, compareceu ao Aterro Sanitário de Carmo do Cajuru, após tomar conhecimento de uma denúncia publicada nas redes sociais do servidor Laurindo Aparecido de Souza Veríssimo, que até o dia 3 de março ocupou o cargo de Chefe de Divisão e Zeladoria de Velórios e Cemitérios, do qual foi exonerado a pedido.

Diante dos fatos apresentados, foi elaborado um Boletim de Ocorrência e todo o material encontrado no local foi recolhido.

Esse material será encaminhado para perícia a fim de verificar se realmente são ossos humanos, conforme relatado na denúncia. Assim que obtivermos os resultados da perícia, tomaremos todas as providências legais necessárias.

A administração pública municipal tem tomado todo o cuidado na manutenção, organização e regularização dos Cemitérios Municipais.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão pública, e agradecemos à comunidade pelo apoio e compreensão enquanto investigamos este fato”.

