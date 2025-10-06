Começa nesta segunda-feira (6) a Campanha Nacional de Multivacinação 2025, promovida pelo Ministério da Saúde. A ação segue até o dia 31 de outubro em todo o território nacional, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade.

De acordo com o Ministério da Saúde, foram disponibilizadas mais de 6,8 milhões de doses de vacinas para a campanha. Além disso, R$ 150 milhões foram repassados a estados e municípios para a organização das ações locais.

Durante o lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da imunização e reforçou a segurança das vacinas aplicadas no Brasil. “As vacinas são seguras, eficazes e salvam vidas”, afirmou o ministro.

Vacinas disponíveis

Estão disponíveis doses de diversas vacinas: BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Rotavírus, Pneumocócica, Meningocócica, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.

Para ampliar o alcance da campanha, o Ministério da Saúde também utilizará o aplicativo Meu SUS Digital, por meio do qual serão enviadas mensagens a cerca de 40 milhões de pessoas. A plataforma ainda permite o acesso à Caderneta Digital de Saúde da Criança e o acompanhamento do histórico vacinal.

Cobertura vacinal em crescimento

O governo federal informou que o Brasil tem registrado melhora na cobertura vacinal nos últimos anos. Entre 2022 e 2024, a imunização contra a poliomielite cresceu 17%, enquanto a vacinação com a tríplice viral aumentou 40%.

A pasta também reforçou a necessidade da vacinação contra o sarampo, especialmente para pessoas de 12 meses a 59 anos, devido ao aumento de casos da doença na América do Norte.

Dia D de mobilização

O “Dia D” da campanha está marcado para 18 de outubro, quando postos de saúde de todo o país terão horário especial de funcionamento para facilitar o acesso da população à vacinação.

A campanha visa proteger crianças e adolescentes de diversas doenças evitáveis e reforçar a cultura da imunização no país, garantindo mais saúde e segurança para a população jovem.

Com informações do Itatiaia