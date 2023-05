Uma campanha nas redes sociais está sendo realizada em prol do senhor Anésio Ribeiro de Camargos, conhecido por Anésio Alfaiate e também como Anésio do Centro Espírita Lázaro.

De acordo com informações do jornal ‘O Pergaminho’, aos 102 anos de idade, ele passa por problemas de saúde e se alimenta por sonda nasal, fazendo uso de um leite especial chamado “Isosource 1.5”.

Idealizada por Vera Leão e Núbia Pernambuco, a campanha visa à arrecadação desse leite. De acordo com Stel Camargos, filha de Anésio, esse leite custa em torno de R$ 36 o litro e, em Formiga, só é encontrado na Drogaria Redefarma (em frente à Santa Casa). Segundo ela, senhor Anésio consome seis copos americanos desse leite diariamente.

Fraldas Geriátricas

A campanha já conseguiu, de uma fundação, a doação de 50 fraldas geriátricas por mês, porém, segundo Stel, o gasto com esse material é maior. Então, quem quiser também colaborar dessa forma.

Os itens, leite especial e fralda, podem ser entregues na Rua Padre Dehon, 54, Nossa Senhora de Lourdes, diretamente para a filha de Anésio.

Sobre Sr. Anésio

Um dos maiores pilares da comunidade formiguense, Anésio se destacou pela realização de inúmeras obras junto à população carente de Formiga. Foi um dos alfaiates mais requisitados do município e desde os 20 anos de idade entrou para o Centro Espírita Lázaro, tornando-se um fervoroso estudante dos livros doutrinários. Por vários anos, dirigiu o centro educacional Lar Espírita Renascer, uma creche construída em 1991 e mantida pelo Centro Lázaro. Graças ao seu empenho, mais de 50 casas foram erguidas para pessoas necessitadas da cidade.

Fonte: Jornal O Pergaminho