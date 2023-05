Com o objetivo de garantir a manutenção e preservação das pontes do rio Formiga, uma força-tarefa de pintura está em andamento.

De acordo com a Prefeitura, essa iniciativa visa embelezar ainda mais a cidade, proporcionando melhorias significativas em todas as pontes.

Ainda de acordo com a administração municipal, os reparos estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Obras e Trânsito, que está dedicada em conservar as cores tradicionais, o azul e o branco; preservando, dessa forma, a identidade visual das pontes e, ao mesmo tempo, assegurando a revitalização e a conservação do patrimônio público.

Fonte: Decom