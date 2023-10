Bicampeão mundial e campeão olímpico no surfe, Ítalo Ferreira publicou uma foto durante o eclipse solar deste sábado (14) e viralizou nas redes sociais. O fenômeno natural foi fotografado por Marcelo Maragni próximo às 16h (de Brasília), e a fotografia foi tirada em cinco segundos.

Por meio das redes sociais, Ítalo Ferreira detalhou como foi pensado o projeto para que a imagem ficasse maravilhosa.

“Esse foi um projeto mais que especial para mim, fiquei muito feliz de aqui no Rio Grande do Norte a gente ter a melhor visão do eclipse e de ter sido abençoado com essa foto que a gente vem trabalhando há meses para que ficasse perfeita”, disse.

Eclipse solar

Visto parcialmente em todas as regiões do Brasil, o eclipse solar aconteceu por causa do alinhamento da Lua entre a Terra e o Sol, em que o seu diâmetro aparente fica menor do que o Sol.

Neste sábado (14), os brasileiros presenciaram o fenômeno por cerca de três horas, entre às 15h (de Brasília) e às 18h (de Brasília).

Para fotografar Ítalo Ferreira, Marcelo Maragni utilizou dois rádios para se comunicar com o surfista, óculos especializado para proteção e espelhos para fixar os olhares contra a luz do Sol.

Fonte: Itatiaia